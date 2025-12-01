Théâtre « Les liaisons dangereuses » Cahors

Théâtre « Les liaisons dangereuses » Cahors mardi 16 décembre 2025.

Théâtre « Les liaisons dangereuses »

Place François Mitterrand Cahors Lot

Début : 2025-12-16 20:30:00

2025-12-16

La Marquise de Merteuil sollicite son ancien amant, le Vicomte de Valmont, pour lui proposer un défi immoral elle souhaite se venger d’une ancienne infidélité en corrompant la jeune Cécile de Volanges, tout juste sortie du couvent, en lui ôtant sa virginité avant le mariage. Valmont, quant à lui, s’est mis en tête de séduire Madame de Tourvel, une jeune femme mariée et pieuse.

Les projets des deux monstres se révéleront bien plus néfastes qu’ils ne l’imaginaient… On ne badine pas avec l’amour, et certaines liaisons, dangereuses, peuvent s’avérer fatales.

Pari réussi… on se délecte… Comédiens tous Excellents – Télérama TTT

Delphine Depardieu a reçu le Molière de la comédienne dans un spectacle de Théâtre privé. .

English :

The Marquise de Merteuil solicits her former lover, the Vicomte de Valmont, to propose an immoral challenge: she wishes to avenge an old infidelity by corrupting the young Cécile de Volanges, just out of the convent, by taking away her virginity before marriage

German :

Die Marquise de Merteuil bittet ihren ehemaligen Geliebten, den Vicomte de Valmont, um eine unmoralische Herausforderung: Sie will sich für eine frühere Untreue rächen, indem sie die junge Cécile de Volanges, die gerade aus dem Kloster gekommen ist, besticht, indem sie ihr vor der Hochzeit die Jungfräulichkeit nimmt

Italiano :

La marchesa di Merteuil sollecita il suo ex amante, il visconte di Valmont, a proporle una sfida immorale: vuole vendicarsi di una vecchia infedeltà corrompendo la giovane Cécile de Volanges, appena uscita dal convento, togliendole la verginità prima del matrimonio

Espanol :

La marquesa de Merteuil solicita a su antiguo amante, el vizconde de Valmont, que le proponga un desafío inmoral: desea vengar una antigua infidelidad corrompiendo a la joven Cécile de Volanges, recién salida del convento, arrebatándole su virginidad antes del matrimonio

