Théâtre Les liaisons dangereuses Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Théâtre Les liaisons dangereuses Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence mercredi 1 octobre 2025.

Théâtre Les liaisons dangereuses

Mercredi 1er octobre 2025 de 20h à 22h. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 54 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 20:00:00

fin : 2025-10-01 22:00:00

Date(s) :

2025-10-01

On ne badine pas avec l’amour, et certaines liaisons, dangereuses, peuvent s’avérer fatales.

La Marquise de Merteuil sollicite son ancien amant, le Vicomte de Valmont, pour lui proposer un défi immoral elle souhaite se venger d’une ancienne infidélité en corrompant la jeune Cécile de Volanges, tout juste sortie du couvent, en lui ôtant sa virginité avant le mariage. Valmont, quant à lui, s’est mis en tête de séduire Madame de Tourvel, une jeune femme mariée et pieuse. Les projets des deux monstres se révéleront bien plus néfastes qu’ils ne l’imaginaient…



de 35.00 à 54.00 € Billetterie en ligne



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 / par e-mail theatre@salon-de-provence.org / sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h). .

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Love is no laughing matter, and some dangerous liaisons can prove fatal.

German :

Mit der Liebe ist nicht zu spaßen, und einige gefährliche Verbindungen können tödlich enden.

Italiano :

L’amore non è una cosa da ridere e alcune relazioni pericolose possono rivelarsi fatali.

Espanol :

El amor no es cosa de risa, y algunas relaciones peligrosas pueden resultar fatales.

L’événement Théâtre Les liaisons dangereuses Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Salon de Provence