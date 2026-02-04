Théâtre les Lièvremont en Scène Salle Paroissiale Maisons-du-Bois-Lièvremont
Théâtre les Lièvremont en Scène Salle Paroissiale Maisons-du-Bois-Lièvremont vendredi 6 mars 2026.
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-07 22:30:00
2026-03-06 2026-03-07 2026-03-27 2026-03-28
A 20h30 les vendredis et samedis et à 16h le dimanche. Ouverture des portes 45 minutes avant.
Organisé par la troupe les Lièvremont en Scène.
Nouvelle pièce la famille Carambouille , une pièce d’Eric Tessier. Pas de réservation.
Se renseigner auprès des membres de la troupe pour les tarifs. .
Salle Paroissiale 2 Rue de l’Église Maisons-du-Bois-Lièvremont 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
