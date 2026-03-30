Théâtre les Lièvremont en Scène Pontarlier

Théâtre les Lièvremont en Scène Pontarlier samedi 11 avril 2026.

Théâtre les Lièvremont en Scène

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-12 18:30:00

Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12

A 20h30 le samedi et à 16h le dimanche. Ouverture des portes 45 minutes avant.
Organisé par la troupe les Lièvremont en Scène.
Nouvelle pièce la famille Carambouille , une pièce d’Eric Tessier.
8€ adulte, 4€ enfant.
Réservations possibles sur https://www.helloasso.com/associations/les-lievremont-en-scene.   .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Théâtre les Lièvremont en Scène

L’événement Théâtre les Lièvremont en Scène Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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