Théâtre les Lièvremont en Scène Pontarlier
Théâtre les Lièvremont en Scène Pontarlier samedi 11 avril 2026.
Théâtre les Lièvremont en Scène
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-12 18:30:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
A 20h30 le samedi et à 16h le dimanche. Ouverture des portes 45 minutes avant.
Organisé par la troupe les Lièvremont en Scène.
Nouvelle pièce la famille Carambouille , une pièce d’Eric Tessier.
8€ adulte, 4€ enfant.
Réservations possibles sur https://www.helloasso.com/associations/les-lievremont-en-scene. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Théâtre les Lièvremont en Scène
L’événement Théâtre les Lièvremont en Scène Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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