Théâtre les Lièvremont en Scène Théâtre Bernard Blier Pontarlier

Théâtre les Lièvremont en Scène

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

A 20h30 les vendredis et samedis et à 16h le dimanche. Ouverture des portes 45 minutes avant.

Organisé par la troupe les Lièvremont en Scène.

Nouvelle pièce la famille Carambouille , une pièce d’Eric Tessier. Pas de réservation.

Se renseigner auprès des membres de la troupe pour les tarifs. .

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre les Lièvremont en Scène Pontarlier a été mis à jour le 2026-02-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS