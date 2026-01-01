Théâtre Les Mandibules de Louis Calaferte Espace Culturel Sarah Bernhardt Sainte-Adresse

Théâtre Les Mandibules de Louis Calaferte

Espace Culturel Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse Seine-Maritime

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

L’association L’ARéCRé propose une pièce de théâtre, présentée par la Tadam Compagnie.

Pas du tout à la maison comme à l’école ou au bureau, petits et grands ne s’inquiètent que du prochain repas. Quantité et qualité. Faut ce qu’il faut. Seul le boucher, le consciencieux Monsieur Chevillard, semble se soucier d’un avenir plus frugal. Toujours plus frugal. Une seule préoccupation manger. Et plus que de manger s’emplir. Comme un vide. Remplir le vide. Et si en remplissant un vide, on en creusait un autre ?

Réservation obligatoire via contact@larecre-lh.fr .

contact@larecre-lh.fr

