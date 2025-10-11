Théâtre | LES MARBOT/BATA Saint-Géraud-de-Corps
Théâtre de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps Dordogne
A partir d’un focus sur l’entreprise Marbot Bata, ce spectacle balaie l’histoire industrielle de la Vallée de
l’Isle au milieu du XXème siècle et nous raconte le travail vu d’en bas par les ouvrières et ouvriers de
l’entreprise Bata.
Gratuit
Réservation obligatoire. .
Théâtre de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60
