Théâtre | LES MARBOT/BATA Saint-Géraud-de-Corps

Théâtre | LES MARBOT/BATA Saint-Géraud-de-Corps samedi 11 octobre 2025.

Théâtre | LES MARBOT/BATA

Théâtre de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

A partir d’un focus sur l’entreprise Marbot Bata, ce spectacle balaie l’histoire industrielle de la Vallée de

l’Isle au milieu du XXème siècle et nous raconte le travail vu d’en bas par les ouvrières et ouvriers de

l’entreprise Bata.

Gratuit

Réservation obligatoire. .

Théâtre de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60

English : Théâtre | LES MARBOT/BATA

German : Théâtre | LES MARBOT/BATA

Italiano :

Espanol : Théâtre | LES MARBOT/BATA

L’événement Théâtre | LES MARBOT/BATA Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2025-09-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides