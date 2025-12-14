Théâtre Les Marbot bata vie industrielle en Vallée de l’Isle Théâtre de la Poivrière Saint-Astier

Théâtre Les Marbot bata vie industrielle en Vallée de l’Isle

Théâtre de la Poivrière 2 place Saint-Astier Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Spectacle de Michel Feynie “Les Marbot bata” à partir de témoignages d’ouvriers de la chaussure.

18h, théâtre de la Poivrière.

Tarif 10 €.

Sur réservation.

APPA 06 72 20 94 79

Spectacle de Michel Feynie “Les Marbot bata” à partir de témoignages d’ouvriers de la chaussure.

18h, théâtre de la Poivrière.

Tarif 10 €.

Sur réservation.

APPA 06 72 20 94 79 .

Théâtre de la Poivrière 2 place Saint-Astier Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 94 79

English : Théâtre Les Marbot bata vie industrielle en Vallée de l’Isle

Hommes et Femmes du Landais?la suite , by Michel FEYNIE and the Nordack company: a trilingual ethno-historical show (French, Occitan, regional French) about life in the 19th century in the Landais region (south-west Dordogne), based on collections, archive research…

L’événement Théâtre Les Marbot bata vie industrielle en Vallée de l’Isle Saint-Astier a été mis à jour le 2025-12-11 par Vallée de l’Isle en Périgord