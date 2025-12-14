Théâtre Les Marbot bata vie industrielle en Vallée de l’Isle Théâtre de la Poivrière Saint-Astier
Théâtre Les Marbot bata vie industrielle en Vallée de l’Isle Théâtre de la Poivrière Saint-Astier mercredi 28 janvier 2026.
Théâtre Les Marbot bata vie industrielle en Vallée de l’Isle
Théâtre de la Poivrière 2 place Saint-Astier Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
Spectacle de Michel Feynie “Les Marbot bata” à partir de témoignages d’ouvriers de la chaussure.
18h, théâtre de la Poivrière.
Tarif 10 €.
Sur réservation.
APPA 06 72 20 94 79
Spectacle de Michel Feynie “Les Marbot bata” à partir de témoignages d’ouvriers de la chaussure.
18h, théâtre de la Poivrière.
Tarif 10 €.
Sur réservation.
APPA 06 72 20 94 79 .
Théâtre de la Poivrière 2 place Saint-Astier Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 94 79
English : Théâtre Les Marbot bata vie industrielle en Vallée de l’Isle
Hommes et Femmes du Landais?la suite , by Michel FEYNIE and the Nordack company: a trilingual ethno-historical show (French, Occitan, regional French) about life in the 19th century in the Landais region (south-west Dordogne), based on collections, archive research…
L’événement Théâtre Les Marbot bata vie industrielle en Vallée de l’Isle Saint-Astier a été mis à jour le 2025-12-11 par Vallée de l’Isle en Périgord