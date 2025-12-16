Théâtre Les marchands d’étoiles Théâtre Le Normandy Le Havre

Théâtre Les marchands d’étoiles

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 16:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Juin 1942, la vie poursuit son cours, dans un dépôt de tissus parisien.

Raymond Martineau, le patron qui semble tout droit sorti d’une pièce de Pagnol, ne réussit pas à imposer son autorité à sa fille. À sa femme non plus, d’ailleurs. Et puis il y a aussi Joseph, son plus jeune employé, dont le père est breton, mais dont la mère est juive. Et enfin, il y a Louis, son plus vieil employé, dont le nouvel ami est un collabo de la pire espèce. Mais à part ça… La vie poursuit son cours.

Réservation obligatoire. .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

English : Théâtre Les marchands d’étoiles

