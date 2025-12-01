Théâtre Les marchands d’étoiles Salle Jean Renoir Pontarlier
Théâtre Les marchands d’étoiles
Salle Jean Renoir 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Début : 2025-12-11 20:30:00
fin : 2025-12-11 23:00:00
2025-12-11
Organisé par la ville de Pontarlier.
Juin 42, la vie poursuit son cours, dans un dépôt de tissus parisien. Raymond Martineau, le patron qui semble tout droit sorti d’une pièce de Pagnol, ne réussit pas à imposer son autorité à sa fille. A sa femme non plus, d’ailleurs. Et puis il y a aussi Joseph, son plus jeune employé…
Billetterie sur place .
Salle Jean Renoir 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 m.semin@ville-pontarlier.com
