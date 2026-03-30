Théâtre Les méfaits du Cygne rue du 7 août 1944 Blond

Théâtre Les méfaits du Cygne

rue du 7 août 1944 Salle de spectacle Blond Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Tchékhov fait preuve à l’égard de ses personnages tragiques plongés dans des crises existentielles extrêmement vives d’un grand amour et d’une grande cruauté. Ce qui leur permet sans doute d’être profondément vivants. Et contre toute attente on y rit aussi beaucoup ! Ne faire qu’une seule et même histoire des Méfaits du tabac et du Chant des Cygnes , en tissant le parcours d’un acteur vieillissant, c’est le pari qu’a fait Gilles Guérin dans Les méfaits du cygne . .

rue du 7 août 1944 Salle de spectacle Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 14 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Les méfaits du Cygne

L’événement Théâtre Les méfaits du Cygne Blond a été mis à jour le 2026-03-26 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin