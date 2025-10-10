Théâtre Les Misérables 2.0 Salle André Ravache Le Pouliguen

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 21:45:00

2025-10-10

Les Misérables 2.0,

D’après l’oeuvre de Victor Hugo par la compagnie Décal’Comédie Production. Autrice Francisca Rosell. Mise en scène par Bruno Argence. Interprété par Cécile Vigne, Bruno Argence, Valentin Boulenger et Jean-Christophe Parquier.

On connait tous l’histoire de Victor Hugo, émouvante et intemporelle, un immense classique de la littérature française. Elle est complètement réécrite ici, revisitée avec des mots d’aujourd’hui, des références à l’actualité et même de l’humour.

L’action se déroule le 5 juin 1832 à Paris pendant les émeutes. Le peuple se soulève pour défendre ses droits. La révolte se met en place avec des dérapages, des situations rythmées et entraînantes, mêlant rires et émotions.

Tout public.

Placement libre. Places assises.

Ouverture des portes à 20h00.

Début du spectacle à 20h30.

Durée 1h15

En vente dans les différents bureaux de La Baule Presqu’île de Guérande Tourisme,

par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant en appuyant sur le bouton « Je réserve » ci-dessous.

Billet non échangeable et non remboursable. .

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

