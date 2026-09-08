Théâtre : Les montagnes russes Smart Café Théâtre Brives-Charensac

Informations pratiques

Brives-Charensac

Théâtre : Les montagnes russes

Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

spectacle seul

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Un homme mûr, marié, « seul » pour la semaine, croise une jeune femme dans un bar. Il la ramène chez lui pour « un dernier verre ».

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Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

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English :

A man, %FBr, married, %AB alone %BB for the week, meets a young woman in a bar. He takes her back to his place for %AB one last drink %BB.

L’événement Théâtre : Les montagnes russes Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay