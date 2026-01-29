Théâtre Les mots qu’on ne me dit pas Théâtre de la Manufacture Nancy

Théâtre Les mots qu’on ne me dit pas

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

D’après le roman de Véronique Poulain.

Adaptation et mise en scène Eric Massé.

Les mots qu’on ne me dit pas Premiers pas est une traversée émouvante, souvent drôle dans l’histoire de deux femmes celle d’une maman sourde élevant son enfant entendante et celle de cette enfant confrontée au monde du silence et à la culture sourde. Adaptation du roman éponyme de Véronique Poulain, ce spectacle bilingue LSF et français oral joue entre le verbal et le non-verbal. Il dit la fierté comme la honte, la beauté du monde du silence comme la violence des mots qu’on ne dit pas. Le plateau s’anime en paroles, en signes et en musique. Un mélange d’amour, de gêne et de révolte pour défendre vigoureusement le droit à la différence.

Spectacle bilingue Langue des Signes Française français.

English :

Based on the novel by Véronique Poulain.

Adapted and directed by Eric Massé.

Les mots qu’on ne me dit pas Premiers pas is a moving, often funny journey through the story of two women: a deaf mother raising her hearing child, and the child herself confronting the world of silence and deaf culture. Adapted from the novel of the same name by Véronique Poulain, this bilingual show in LSF and spoken French plays between the verbal and the non-verbal. It speaks of pride and shame, the beauty of the silent world and the violence of unspoken words. The stage comes alive with words, signs and music. A mixture of love, embarrassment and revolt to vigorously defend the right to be different.

Bilingual show, French Sign Language French.

Book online, by phone or e-mail.

