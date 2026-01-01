Théâtre Les Muses orphelines Espace Les Chênes Crach
Théâtre Les Muses orphelines
Espace Les Chênes 9 Lieu-dit Kersinge Crach Morbihan
Début : 2026-01-25 16:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
2026-01-25
Pièce Les Muses orphelines , par la Compagnie Cavale à 5 .
Auteur Michel-Marc Bouchard
Adaptation Noëlle Renaude
Mise en scène Béatrice Lafont .
Espace Les Chênes 9 Lieu-dit Kersinge Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17
