Théâtre Les Muses orphelines de Michel Marc Bouchard Luc-la-Primaube

Théâtre Les Muses orphelines de Michel Marc Bouchard Luc-la-Primaube samedi 27 septembre 2025.

Théâtre Les Muses orphelines de Michel Marc Bouchard

Route de la Vallée Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Proposé par le Conservatoire de l’Aveyron.

Les Muses Orphelines

La toute nouvelle troupe de théâtre adulte du Conservatoire présente Les Muses orphelines de Michel Marc Bouchard.

Dans la maison juchée sur le coteau, au beau milieu de la savane, la pièce relate les retrouvailles entre trois sœurs et un frère, perdus dans leurs névroses respectives. Ils s’apprivoisent peu à peu au rythme d’une redécouverte sensible, ils tissent et cassent les entrelacs de leur intrigue familiale. Une pièce forte nouée autour de l’abandon de la mère et de la nécessaire solidarité fraternelle. Un drame cinglé par un humour cynique et une tendresse poignante. Une pièce acide sur la fatalité des familles. .

Route de la Vallée Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 83 40

English :

Offered by the Aveyron Conservatory.

German :

Angeboten vom Conservatoire de l’Aveyron.

Italiano :

Offerto dal Conservatorio dell’Aveyron.

Espanol :

Ofrecido por el Conservatorio de Aveyron.

L’événement Théâtre Les Muses orphelines de Michel Marc Bouchard Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2025-09-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)