Théâtre Les Muses orphelines de Michel Marc Bouchard Rodez

Théâtre Les Muses orphelines de Michel Marc Bouchard

5 place Sainte-Catherine Rodez Aveyron

Proposé par le Conservatoire de l’Aveyron en partenariat avec la ville de Luc la Primaube.

Les Muses Orphelines

A l’issue de plusieurs mois de travail, et de répétitions, la toute nouvelle troupe de théâtre adulte du Conservatoire présente Les Muses orphelines, pièce de Michel Marc Bouchard.

Dans la maison juchée sur le coteau, au beau milieu de la savane, la pièce relate les retrouvailles entre trois sœurs et un frère, perdus dans leurs névroses respectives. Ils s’apprivoisent peu à peu au rythme d’une redécouverte sensible, ils tissent et cassent les entrelacs de leur intrigue familiale. Une pièce forte nouée autour de l’abandon de la mère et de la nécessaire solidarité fraternelle. Un drame cinglé par un humour cynique et une tendresse poignante. Une pièce acide sur la fatalité des familles. .

5 place Sainte-Catherine Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 83 40

English :

Offered by the Conservatoire de l’Aveyron in partnership with the town of Luc la Primaube.

German :

Angeboten vom Conservatoire de l’Aveyron in Partnerschaft mit der Stadt Luc la Primaube.

Italiano :

Offerto dal Conservatorio dell’Aveyron in collaborazione con la città di Luc la Primaube.

Espanol :

Ofrecido por el Conservatorio de Aveyron en colaboración con la ciudad de Luc la Primaube.

