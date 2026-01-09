Théâtre Les Muses Orphelines Le Nayrac

Théâtre Les Muses Orphelines

La troupe théâtre adultes du Conservatoire de l’Aveyron présente Les Muses Orphelines de Michel Marc Bouchard.

Dans la maison juchée sur le coteau, au beau milieu de la savane, ce sont les retrouvailles entre trois sœurs et un frère, perdus dans leurs névroses respectives. En s’apprivoisant peu à peu au rythme d’une redécouverte sensible, ils tissent et cassent les entrelacs de leur intrigue familiale.

Une pièce forte, solidement nouée autour de l’abandon de la mère et de la nécessaire solidarité fraternelle. Un drame cinglé par un humour cynique et une tendresse poignante. Une pièce acide sur la fatalité des familles.

Avec la troupe théâtre adulte du Conservatoire de l’Aveyron. Corinne Andrieu à la Direction artistique. .

The Conservatoire de l’Aveyron adult theater troupe presents Michel Marc Bouchard’s Les Muses Orphelines.

