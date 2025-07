Théâtre les Nobis Les Misérables Montreuil-Bellay

Théâtre les Nobis Les Misérables Montreuil-Bellay mardi 12 août 2025.

Théâtre les Nobis Les Misérables

Avenue Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Début : 2025-08-12 19:00:00

fin : 2025-08-12 20:30:00

2025-08-12

La compagnie Les ons propose sa version des Misérables

Mise en scène Stéphanie Bailly

Avec Grégoire Aillet, Damien Cros, Anne De Beauvoir, Emile Goïc, Manon Prévost,

Inspiré par l’œuvre monumentale de Victor Hugo, ce spectacle revisite Les Misérables avec une approche populaire et accessible, pensée pour résonner au cœur des rues.

Mêlant burlesque et poésie, cette adaptation puise dans la force des mots de Hugo tout en laissant place à l’humour, pour mieux toucher les émotions. C’est une invitation à découvrir ou redécouvrir l’épopée de Jean Valjean, Cosette, Javert et les autres, tous en quête de dignité, sur un fil entre rire et gravité.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 12 août 2025 de 19h à 20h30. .

Avenue Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

English :

Les ons company offers its version of Les Misérables

Directed by Stéphanie Bailly

With Gre?goire Aillet, Damien Cros, Anne De Beauvoir, Emile Goi?c, Manon Pre?vost,

German :

Die Kompanie Les ons bietet ihre Version von Les Misérables an

Regie: Stéphanie Bailly

Mit: Gre?goire Aillet, Damien Cros, Anne De Beauvoir, Emile Goi?c, Manon Pre?vost,

Italiano :

Les ons presenta la sua versione di Les Misérables

Diretto da Stéphanie Bailly

Interpreti Gre?goire Aillet, Damien Cros, Anne De Beauvoir, Emile Goi?c, Manon Pre?vost,

Espanol :

Les ons presenta su versión de Los Miserables

Dirigida por Stéphanie Bailly

Protagonistas Gre?goire Aillet, Damien Cros, Anne De Beauvoir, Emile Goi?c, Manon Pre?vost,

