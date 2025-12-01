Théâtre Les noces du retameur Esquibien Audierne

Théâtre Les noces du retameur

Esquibien 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère

2026-01-17 16:30:00

2026-01-18

Une pièce de l’auteur irlandais John Millington Synge présentée par la troupe du Théâtre Éphémère.

La pièce met en scène Michael, un rétameur irlandais vivant en marge de la société, et sa compagne Sarah, une femme énergique et déterminée qui souhaite ardemment régulariser leur union. Sarah réussit à convaincre le prêtre du village de célébrer leur mariage contre une petite somme d’argent. Ce dernier se montre réticent il méprise les rétameurs, mais la promesse d’être payé finit par le convaincre.

Lorsque la mère de Michael arrive, une vieille rétameuse ivrogne et querelleuse, la situation dégénère rapidement. Elle boit l’alcool destiné à la cérémonie, insulte tout le monde et terrorise le prêtre. Furieux, le prêtre refuse finalement de célébrer le mariage et menace d’appeler la police. Dans un chaos comique et amer, sur fonds d’alcool, de filouterie et de brigandage les négociations avec le prêtre sont difficiles.

Billetterie en vente dans le bureau de l’Office de Tourisme d’Audierne et par téléphone. .

