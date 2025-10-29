Théâtre Les nouveaux dieux MAUBOURGUET Maubourguet

Théâtre Les nouveaux dieux

MAUBOURGUET Centre Culturel Jean Glavany Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Depuis 1995, le Théâtre des 7 Chandelles propose une saison culturelle autour de spectacles reconnus pour leur qualité. Cette année, cette saison est placée sous Réalité des mythes (et histoires) dans nos vies .

Huitième spectacle avec LES NOUVEAUX DIEUX

Par la troupe des Insensés

Option théâtre du Lycée Marie Curie (Tarbes 65)

Mise en scène Marie Ponsot

LES DIEUX SONT PARMIS NOUS

Et si une scène de théâtre devenait le temps d’un rêve, un nouvel Olympe ? Et si Zeus et toute sa clique revenaient nous raconter leurs histoires ? Des histoires décapées, réinventées ou pulvérisées par #Metoo, le réchauffement climatique, l’intersectionnalité, le masculinisme ou la convergence des luttes ? Des histoires 2.0, chaotiques, merveilleuses et brutales, furieusement modernes.

Découvrez la jeune troupe pleine de fougue de l’option théâtre du Lycée Marie Curie ! L’occasion de découvrir une formation d’excellence dans les Hautes-Pyrénées.

MAUBOURGUET Centre Culturel Jean Glavany Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 03 30 les7chandellestheatre@gmail.com

English :

Since 1995, the Théâtre des 7 Chandelles has been offering a cultural season of shows renowned for their quality. The theme of this year’s season is The Reality of Myths (and Stories) in Our Lives .

Eighth show with LES NOUVEAUX DIEUX

By the troupe des Insensés

Theater option at Lycée Marie Curie (Tarbes 65)

Directed by Marie Ponsot

THE GODS ARE AMONG US

What if, for the space of a dream, a theater stage became a new Olympus? What if Zeus and all his entourage came back to tell us their stories? Stories stripped, reinvented or pulverized by #Metoo, global warming, intersectionality, masculinism or the convergence of struggles? Stories 2.0, chaotic, wonderful and brutal, furiously modern.

Discover the spirited young troupe from the Lycée Marie Curie?s theater option! An opportunity to discover an excellent training program in the Hautes-Pyrénées.

German :

Seit 1995 bietet das Théâtre des 7 Chandelles eine kulturelle Saison rund um Aufführungen an, die für ihre Qualität bekannt sind. Dieses Jahr steht die Saison unter dem Motto Realität der Mythen (und Geschichten) in unserem Leben .

Achte Aufführung mit LES NOUVEAUX DIEUX

Von der Theatergruppe Les Insensés

Theateroption des Lycée Marie Curie (Tarbes 65)

Regie: Marie Ponsot

DIE GÖTTER SIND UNTER UNS

Was wäre, wenn eine Theaterbühne für die Dauer eines Traums zu einem neuen Olymp würde? Was wäre, wenn Zeus und seine ganze Clique zurückkämen, um uns ihre Geschichten zu erzählen? Geschichten, die von #Metoo, der globalen Erwärmung, der Intersektionalität, dem Maskulinismus oder der Konvergenz der Kämpfe gezeichnet, neu erfunden oder pulverisiert wurden? Geschichten 2.0, chaotisch, wunderbar und brutal, rasend modern.

Entdecken Sie die junge, temperamentvolle Truppe der Theateroption des Lycée Marie Curie! Die Gelegenheit, eine hervorragende Ausbildung in den Hautes-Pyrénées zu entdecken.

Italiano :

Dal 1995, il Théâtre des 7 Chandelles propone una stagione culturale basata su spettacoli rinomati per la loro qualità. Il tema della stagione di quest’anno è La realtà dei miti (e delle storie) nella nostra vita .

Ottavo spettacolo con LES NOUVEAUX DIEUX

A cura della troupe des Insensés

Opzione teatro al Lycée Marie Curie (Tarbes 65)

Regia di Marie Ponsot

GLI DEI SONO TRA NOI

E se, per lo spazio di un sogno, il palcoscenico di un teatro diventasse un nuovo Olimpo? Se Zeus e la sua banda tornassero a raccontarci le loro storie? Storie messe a nudo, reinventate o polverizzate da #Metoo, dal riscaldamento globale, dall’intersezionalità, dal maschilismo o dalla convergenza delle lotte? Storie 2.0, caotiche, meravigliose e brutali, furiosamente moderne.

Scoprite la giovane e vivace troupe dell’opzione teatro del Lycée Marie Curie! È l’occasione per scoprire un programma di formazione di alto livello negli Hautes-Pyrénées.

Espanol :

Desde 1995, el Théâtre des 7 Chandelles ofrece una temporada cultural de espectáculos reconocidos por su calidad. El tema de la temporada de este año es La realidad de los mitos (y los cuentos) en nuestras vidas .

Octavo espectáculo con LES NOUVEAUX DIEUX

Por la troupe des Insensés

Opción teatro en el Liceo Marie Curie (Tarbes 65)

Dirección: Marie Ponsot

LOS DIOSES ESTÁN ENTRE NOSOTROS

¿Y si, por el espacio de un sueño, el escenario de un teatro se convirtiera en un nuevo Olimpo? ¿Y si Zeus y su pandilla volvieran para contarnos sus historias? ¿Historias desnudadas, reinventadas o pulverizadas por el #Metoo, el calentamiento global, la interseccionalidad, el masculinismo o la convergencia de luchas? Historias 2.0, caóticas, maravillosas y brutales, furiosamente modernas.

Descubra a la joven y animosa compañía de teatro del Liceo Marie Curie Descubra una formación de alto nivel en los Altos Pirineos.

