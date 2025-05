Théâtre Les nuits au musée – Gignac, 16 mai 2025 21:00, Gignac.

Lot

Théâtre Les nuits au musée Salle des Fêtes Gignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 21:00:00

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

D’après Pierre Notte, proposée par la compagnie La Carpe et le Théâtre du Cri, mise en scène de Robert Birou

Imaginez-vous en 2040, un couple de vieux refusant les artifices de la chirurgie esthétique sont exposés dans ce musée afin que les visiteurs puissent se rendre compte les traces physiques du temps qui passe. Ces deux là se chamaillent la nuit. Mais des attaques de drone vont finir par les rapprocher

Il s’agit d’une comédie féroce qui manie l’absurde et le rire pour interroger notre rapport à la vieillesse, à la norme

Sur réservation

.

Salle des Fêtes

Gignac 46600 Lot Occitanie +33 6 89 44 72 46

English :

After Pierre Notte, by La Carpe and Théâtre du Cri, directed by Robert Birou

Imagine yourself in the year 2040, with an elderly couple refusing to undergo cosmetic surgery, exhibited in a museum so that visitors can see the physical traces of the passage of time. These two bicker at night. But drone attacks bring them closer together

This is a ferocious comedy that uses absurdity and laughter to question our relationship with old age and the norm

Book in advance

German :

Nach Pierre Notte, vorgeschlagen von der Compagnie La Carpe und dem Théâtre du Cri, Regie: Robert Birou

Stellen Sie sich vor, Sie schreiben das Jahr 2040. Ein altes Paar, das sich den Kunstgriffen der Schönheitschirurgie verweigert, wird in diesem Museum ausgestellt, damit die Besucher die körperlichen Spuren der Zeit, die vergeht, wahrnehmen können. Die beiden zanken sich nachts. Doch durch Drohnenangriffe kommen sie sich schließlich näher

Es handelt sich um eine heftige Komödie, die mit dem Absurden und dem Lachen hantiert, um unsere Beziehung zum Alter und zur Norm zu hinterfragen

Auf Reservierung

Italiano :

Tratto da una pièce di Pierre Notte, da La Carpe e Théâtre du Cri, regia di Robert Birou

Immaginatevi nel 2040, una coppia di anziani che rifiuta di sottoporsi a interventi di chirurgia estetica è esposta in questo museo affinché i visitatori possano vedere le tracce fisiche del passare del tempo. Di notte i due bisticciano. Ma gli attacchi dei droni li faranno riavvicinare

Si tratta di una commedia feroce che utilizza l’assurdità e la risata per mettere in discussione il nostro rapporto con la vecchiaia e la norma

Solo su prenotazione

Espanol :

Basado en una obra de Pierre Notte, por La Carpe y Théâtre du Cri, dirigido por Robert Birou

Imagínese en 2040, una pareja de ancianos que se niegan a someterse a una operación de cirugía estética son expuestos en este museo para que los visitantes puedan ver las huellas físicas del paso del tiempo. Estos dos se pelean por la noche. Pero los ataques de drones los acercarán

Se trata de una comedia feroz que utiliza el absurdo y la risa para cuestionar nuestra relación con la vejez y la norma

Sólo con reserva

L’événement Théâtre Les nuits au musée Gignac a été mis à jour le 2025-05-11 par OT Vallée de la Dordogne