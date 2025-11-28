Théâtre Les Oeufs de l’Autruche Châteaudun

Théâtre Les Oeufs de l’Autruche Châteaudun vendredi 28 novembre 2025.

Théâtre Les Oeufs de l’Autruche

Théâtre municipal Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Pièce de théâtre en deux actes.

Edward Higgins, un bourgeois conformiste et colérique vit un après-midi de cauchemar familial, où il est obligé de orendre acte de plusieurs éléments qu’il se refusait à voir… Son fils ainé, Léo, dit Lolo, jeune créateur de mode surdoué, est homosexuel… Quant au cadet, Stéphane, artiste, il se fait entretenir par une comtesse polonaise. Gabrielle, sa femme, exaspérée par le tempérament de son époux, lui révèle qu’elle en aime un autre depuis dix ans, qui n’est autre que Philippe, le cousin d’Edward, et qu’elle n’est restée que pour les enfants… Sous l’oeil placide de sa belle-mère Odette, Edward tempête, menace, hurle, pour finir par accepter la réalité.

Tarif libre au profit d’une association caritative. .

Théâtre municipal Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 98 40 affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr

English :

A play in two acts.

German :

Theaterstück in zwei Akten.

Italiano :

Una commedia in due atti.

Espanol :

Una obra en dos actos.

L’événement Théâtre Les Oeufs de l’Autruche Châteaudun a été mis à jour le 2025-08-28 par OT GRAND CHATEAUDUN