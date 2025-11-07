Théâtre Les Pad’Panics Gilley
Théâtre Les Pad’Panics Gilley vendredi 7 novembre 2025.
Théâtre Les Pad’Panics
Espace Culturel Paulette Donzel Gilley Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-22 22:30:00
Date(s) :
2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-14 2025-11-16 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23
A 20h30 les vendredis et samedis, à 15h les dimanches (durée 2h).
Organisé par la troupe locale les Pad’Panics.
Pièce je veux voir Mioussov de Valentin Kataiev. La soirée du 21 novembre sera au profit de l’association Noé notre combat notre vie .
8€ adulte, 4€ enfant.
Réservation conseillée sur www.helloasso.net .
Espace Culturel Paulette Donzel Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 30 44
English : Théâtre Les Pad’Panics
German : Théâtre Les Pad’Panics
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre Les Pad’Panics Gilley a été mis à jour le 2025-10-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS