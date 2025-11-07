Théâtre Les Pad’Panics Gilley

Théâtre Les Pad’Panics

Espace Culturel Paulette Donzel Gilley Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:30:00

2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-14 2025-11-16 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

A 20h30 les vendredis et samedis, à 15h les dimanches (durée 2h).

Organisé par la troupe locale les Pad’Panics.

Pièce je veux voir Mioussov de Valentin Kataiev. La soirée du 21 novembre sera au profit de l’association Noé notre combat notre vie .

8€ adulte, 4€ enfant.

Réservation conseillée sur www.helloasso.net .

Espace Culturel Paulette Donzel Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 30 44

