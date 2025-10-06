Théâtre > Les Peintres au Charbon Saint-Lô

Théâtre > Les Peintres au Charbon

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 26 mars prochain pour le spectacle LES PEINTRES AU CHARBON !

CIE LES MESSAGERS.

Les peintres au charbon relate l’histoire d’un groupe de mineurs du nord de l’Angleterre, dans l’entre-deux guerres, décidant de se familiariser avec le monde de l’art. Remplaçant rapidement la théorie par la pratique, ils se révèleront, allant jusqu’à créer leur propre mouvement Le Ashington Group. Cette histoire vraie tient lieu d’anecdote extraordinaire. Non parce qu’un groupe d’hommes se découvre une passion commune, mais parce que ces hommes sont mineurs, prolétaires, incultes et se déploient un talent jusqu’alors méconnu. Parce que, peut-être, mille autres comme eux auraient pu vivre une révélation similaire mais passeront à côté de cette expérience. Ici, se pose la question du déterminisme social, de la légitimité en fonction de ses origines, Bref… Comment briser le plafond de verre ?

Dès 11 ans 20h30 Durée 1h35. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

