Théâtre Les Pénelles en Scène Lignières-de-Touraine
Théâtre Les Pénelles en Scène Lignières-de-Touraine vendredi 27 mars 2026.
Théâtre Les Pénelles en Scène
Place Adolphe Langlois Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28
La troupe des Pénelles en Scène (association du Foyer Rural) est enfin de retour
Cette année sera placée sous le signe … des fleurs
Nous vous attendons avec impatience
️ Les samedis 14, 21 et 28 mars 2026, les dimanches 15 et 22 mars 2026 et vendredi 27 mars 2026
La troupe des Pénelles en Scène (association du Foyer Rural) est enfin de retour
Cette année sera placée sous le signe … des fleurs
Nous vous attendons avec impatience
️ Les samedis 14, 21 et 28 mars 2026, les dimanches 15 et 22 mars 2026 et vendredi 27 mars 2026
️Ouverture des réservations dès le 15 février via page de réservation Hello asso
À très bientôt 8 .
Place Adolphe Langlois Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 68 05 03 90 assolignieres@hotmail.fr
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English :
Plays presented by the young members of the troupe: Bande de Casse-pieds (children’s play) and une croisière d’enfer (comedy in 2 acts). On March 9 and 10, for every ticket sold, 1? will be donated to the Grandir avec Léane association
L’événement Théâtre Les Pénelles en Scène Lignières-de-Touraine a été mis à jour le 2026-03-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme