Théâtre Les Petites Filles Modernes

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 19:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29 2026-04-30

Joël Pommerat — Cie Louis Brouillard

Conte fantastique

Si vous avez déjà eu le plaisir de vous immerger dans les envoûtantes créations de Joël Pommerat (dont le magnifique Ça ira (1) Fin de Louis sur la Révolution), nul doute que vous vous précipiterez sur celle-ci. Et si vous n’avez encore jamais découvert le génie de ce créateur multi primé, quelle chance vous avez ! Quelle belle occasion de découvrir celui qui excelle dans l’art du chuchoté, du clair-obscur, et des histoires quasi magiques qu’on écoute bouche bée, cœur battant et souffle coupé ! Ici, ce sera un conte fantastique, l’histoire de la rencontre de deux très jeunes filles, obligées de déjouer les lois du monde réel et de s’affranchir de celles des adultes pour vivre leur pacte d’amitié qu’elles veulent indestructible. Quels pouvoirs l’enfance peut-elle opposer à l’autorité de la parole des adultes ? Dans une forme qui rapproche théâtre et roman, Joël Pommerat fait le récit d’événements tout à la fois graves et naïfs où le surnaturel serait pour ses personnages le seul moyen d’affronter l’inconcevable réalité.

DÈS 13 ANS

TARIF 3 · 8 À 30€

DURÉE · 1H30

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Joël Pommerat ? Cie Louis Brouillard

Fantastic tale

If you’ve already had the pleasure of immersing yourself in Joël Pommerat’s spellbinding creations (including the magnificent Ça ira (1) Fin de Louis sur la Révolution), no doubt you’ll be eagerly anticipating this one. And if you haven’t yet discovered the genius of this multi-award-winning creator, you’re in luck! What a wonderful opportunity to discover the man who excels in the art of the whispered, the chiaroscuro, and the quasi-magical stories that leave you breathless, heart pounding and in awe! In this case, it’s a fantastic tale of two very young girls, forced to outwit the laws of the real world and free themselves from those of adults in order to live out their pact of friendship, which they want to be indestructible. What powers can childhood oppose to the authority of adult speech? In a form that brings together theater and novels, Joël Pommerat recounts events that are both serious and naïve, in which the supernatural is the only way for his characters to confront inconceivable reality.

AGES 13 AND UP

RATE 3 8 TO 30?

DURATION 1H30

RESERVATION MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Joël Pommerat ? Cie Louis Brouillard

Fantastisches Märchen

Wenn Sie bereits das Vergnügen hatten, in die fesselnden Kreationen von Joël Pommerat einzutauchen (darunter das großartige Ça ira (1) Fin de Louis über die Revolution), werden Sie sich zweifellos auch auf dieses Werk stürzen. Und wenn Sie das Genie dieses mehrfach ausgezeichneten Schöpfers noch nicht entdeckt haben, was für eine Chance haben Sie dann? Was für eine großartige Gelegenheit, den Mann zu entdecken, der sich in der Kunst des Flüsterns, des Helldunkels und der fast magischen Geschichten, denen man mit offenem Mund, klopfendem Herzen und stockendem Atem zuhört, auszeichnet! Hier handelt es sich um ein fantastisches Märchen über die Begegnung zweier sehr junger Mädchen, die gezwungen sind, die Gesetze der realen Welt zu überlisten und sich von denen der Erwachsenen zu befreien, um ihren unzerstörbaren Freundschaftspakt zu leben. Welche Kräfte kann die Kindheit der Autorität des Erwachsenenwortes entgegensetzen? Joël Pommerat erzählt in einer Form, die dem Theater und dem Roman ähnelt, von ernsten und zugleich naiven Ereignissen, bei denen das Übernatürliche für seine Figuren das einzige Mittel ist, sich der unfassbaren Realität zu stellen.

AB 13 JAHREN

TARIF 3 8 BIS 30?

DAUER 1 STUNDE 30 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Joël Pommerat ? Società Louis Brouillard

Un racconto fantastico

Se avete già avuto il piacere di immergervi nelle affascinanti creazioni di Joël Pommerat (tra cui il magnifico Ça ira (1) Fin de Louis sulla Rivoluzione), non c’è dubbio che vorrete dare un’occhiata a questo spettacolo. E se non avete ancora scoperto il genio di questo pluripremiato creatore, siete fortunati! Che meravigliosa opportunità di scoprire l’uomo che eccelle nell’arte del sussurro, del chiaroscuro e delle storie quasi magiche che lasciano senza fiato, con il cuore in gola e in soggezione! È la storia fantastica di due giovanissime che sono costrette a sfidare le leggi del mondo reale e a liberarsi da quelle degli adulti per vivere il loro patto di amicizia, che vogliono indistruttibile. Quali poteri può esercitare l’infanzia contro l’autorità del discorso degli adulti? In una forma vicina al teatro e al romanzo, Joël Pommerat racconta eventi seri e ingenui al tempo stesso, in cui il soprannaturale è l’unico modo per i suoi personaggi di affrontare una realtà inconcepibile.

DAI 13 ANNI IN SU

TASSO 3 DA 8 A 30?

DURATA 1H30

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Joël Pommerat ? Compañía Louis Brouillard

Un cuento fantástico

Si ya ha tenido el placer de sumergirse en las hechizantes creaciones de Joël Pommerat (entre ellas, la magnífica Ça ira (1) Fin de Louis sobre la Revolución), no hay duda de que querrá echarle un vistazo a ésta. Y si aún no ha descubierto el genio de este multipremiado creador, ¡está de suerte! ¡Qué magnífica oportunidad para descubrir al hombre que sobresale en el arte del susurro, el claroscuro y las historias casi mágicas que te dejan sin aliento, con el corazón palpitante y maravillado! Se trata de un cuento fantástico sobre dos niñas muy jóvenes que se ven obligadas a desafiar las leyes del mundo real y a liberarse de las de los adultos para vivir su pacto de amistad, que quieren que sea indestructible. ¿Qué poderes puede oponer la infancia a la autoridad del discurso adulto? En una forma próxima al teatro y a la novela, Joël Pommerat narra unos acontecimientos a la vez serios e ingenuos, en los que lo sobrenatural es la única vía que tienen sus personajes para enfrentarse a una realidad inconcebible.

A PARTIR DE 13 AÑOS

RITMO 3 DE 8 A 30?

DURACIÓN 1H30

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

