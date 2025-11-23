THEATRE LES PETITES GRANDES HISTOIRES DE NOËL

Marseillan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Spectacle vivant et mouvementé, vraiment poétique et aventureux, juste pour les enfants, mais les grands ont le droit de rester…

Chaque année, à l’approche de noël Monsieur et Madame se retrouvent dans le petit village d’Entschuldige pour fêter leur étrange rencontre.C’est l’occasion de se remémorer leurs souvenirs et de préparer noël à leur façon.Connaissez-vous certaines légendes de noël ? Avez-vous préparé votre danse folle pour le réveillon ? Quelles chansons chantez-vous, vous ?Balthazar et Guertrude vont vous faire voyager à travers contes et légendes au grès de leur fantaisie. Voici une nouvelle façon de fêter noël.”Spectacle vivant et mouvementé, vraiment poétique et aventureux, juste pour les enfants, mais les grands ont le droit de rester…Par la compagnie “Du Capitaine” .

Marseillan 34340 Hérault Occitanie +33 4 67 01 66 99 culture@marseillan.com

English :

A lively and eventful show, truly poetic and adventurous, just for kids, but grown-ups are allowed to stay?

German :

Ein lebendiges und turbulentes, wirklich poetisches und abenteuerliches Spektakel, nur für Kinder, aber die Großen dürfen bleiben?

Italiano :

Uno spettacolo vivace e movimentato, davvero poetico e avventuroso, solo per i bambini, ma i grandi possono restare?

Espanol :

Un espectáculo vivo y lleno de acontecimientos, realmente poético y aventurero, sólo para niños, pero los mayores pueden quedarse..

L’événement THEATRE LES PETITES GRANDES HISTOIRES DE NOËL Marseillan a été mis à jour le 2025-11-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE