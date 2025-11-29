Théâtre Les Petits Touts Thann
Théâtre Les Petits Touts
51 rue Kléber Thann Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 11:00:00
2025-11-29
Les Petits Touts un cirque poétique et intime, où sable et rêves deviennent magie. Fabie Coulon célèbre la beauté fragile des petites choses.
51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr
English :
Les Petits Touts : a poetic and intimate circus, where sand and dreams become magic. Fabie Coulon celebrates the fragile beauty of little things.
German :
Les Petits Touts : ein poetischer und intimer Zirkus, in dem Sand und Träume zu Magie werden. Fabie Coulon feiert die zerbrechliche Schönheit der kleinen Dinge.
Italiano :
Les Petits Touts è un circo poetico e intimo dove la sabbia e i sogni diventano magia. Fabie Coulon celebra la fragile bellezza delle piccole cose.
Espanol :
Les Petits Touts es un circo poético e íntimo donde la arena y los sueños se convierten en magia. Fabie Coulon celebra la frágil belleza de las pequeñas cosas.
