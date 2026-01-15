Théâtre Les poissons ne meurent pas d’apnée Salle des fêtes Saint-Sauveur

Théâtre Les poissons ne meurent pas d’apnée

Salle des fêtes Rue des Écoles Saint-Sauveur Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous

Deux hommes dans une piscine, l’un porte un bonnet rouge, l’autre un bonnet bleu. Pas la même couleur, donc ennemis ?

L’histoire aborde le thème de l’intolérance, et donc de la bêtise. L’un attaque l’autre et l’autre se protège de l’un, le gentil devient méchant à son tour, l’agressé devant l’agresseur. Car après tout, pourquoi ne serait-ce pas sa couleur de bonnet à lui, et donc ses idées, qui prévaudraient sur celles de l’autre ?

Critique webtheatre.fr La pièce est un petit bijou d’humour qui laisse le spectateur libre de choisir son bassin, et c’est délicieux !

Tout public humour Stand vigneron après le spectacle.

Teaser > https://www.youtube.com/watch?v=qPbtk7wBVLY

Ce spectacle vous est présenté par la Communauté de Communes Médoc Coeur de Presqu’île dans le cadre de sa saison culturelle via son programmateur la Manufacture Médocaine. .

Salle des fêtes Rue des Écoles Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 17 10 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Les poissons ne meurent pas d’apnée

L’événement Théâtre Les poissons ne meurent pas d’apnée Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Médoc-Vignoble