Théâtre Les pompes funèbres Bémot Beaugency

Théâtre Le Puits-Manu Beaugency Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Une pièce de théâtre à découvrir à Beaugency !

C’est dans une petite commune rurale française que les pompes funèbres Bémot officient depuis 1902.

Madame Christine Bémot, quatrième génération, forte de cette lignée d’excellence funéraire, tente corps et âme de maintenir à flot l’entreprise familiale avec l’aide de son fidèle salarié Jean Creulice.

Mais l’arrivée d’une stagiaire et les funérailles inattendues de la star de la chanson française vont profondément bouleverser le quotidien mortuaire de l’entreprise.

À travers cette comédie mordante au rythme effréné, les 4 personnages hauts en couleur vous plongent dans les coulisses des métiers du funéraire et vous confrontent avec dérision à votre propre rapport à la mort !

Tout public 12 .

Théâtre Le Puits-Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 59 34 service.culturel@ville-beaugency.fr

