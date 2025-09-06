Théâtre Les P’tites choses de la vie Auditorium Stéphan Bouttet Dinard

Auditorium Stéphan Bouttet 6 rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-06 20:30:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

La troupe « Seul(s) en scène » présente » Les P’tites choses de la vie »

Une adaptation (très) libre du Roi se meurt, d’Eugène Ionesco

4 acteurs sur un plateau nu. Au départ ils étaient 6, mais deux ont quitté l’aventure.

Que faire ? On n’a pas réussi à monter le Roi se meurt, il manque des personnages.

Et qu’est-ce qu’il en reste de tout ça ? Du roi qui meurt et des autres ? de la mort et de la vie ? c’est quoi d’ailleurs, la vie ?

C’est drôle, parfois, cocasse aussi, absurde surtout. Pour dire, il y a les corps, dansés, chantant, les mots, le silence, les rires.

“Les petites choses de la vie” c’est l’histoire de 4 personnages seuls ensemble.

Avec Sylvie Anger, Véronique Cardin, Adrien Le Quinquis, Sylvia Lopez

Mise en scène Camille Lopez

Billetterie sur place le soir du spectacle, en chèque ou espèces uniquement.

Au profit de la SNSM. .

Auditorium Stéphan Bouttet 6 rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 04 83 22

