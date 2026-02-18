Théâtre Les p’tites choses de la vie

Salle de la Mairie La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

La troupe Seul(s) en scène présente Les p’tites choses de la vie

Mise en scène Camille Lopez

Dimanche 1er mars 2026 à 15h à la salle des fêtes de la Richardais et samedi 7 mars 2026 à 20h30 au centre culturel Jean Rochefort à Saint-Lunaire.

Billetterie sur place (chèque ou espèces).

Renseignements 06 83 45 38 04 .

Salle de la Mairie La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 45 38 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Les p’tites choses de la vie La Richardais a été mis à jour le 2026-02-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme