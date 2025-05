Théâtre Les Recyclés – La Cigale de Royan Royan, 21 juin 2025 15:30, Royan.

La Cigale de Royan 79 av de la Grande Conche Royan Charente-Maritime

Début : 2025-06-21 15:30:00

La troupe de Théâtre Les Recyclés de Royan Accueil vous propose un long voyage à travers le temps jusqu’au 17ème siècle,

La Cigale de Royan 79 av de la Grande Conche

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 44 64 11

English :

Royan Accueil?s « Les Recyclés » theater troupe takes you on a long journey back in time to the 17th century,

German :

Die Theatergruppe « Les Recyclés » von Royan Accueil bietet Ihnen eine lange Reise durch die Zeit bis ins 17. Jahrhundert,

Italiano :

La compagnia teatrale « Les Recyclés » di Royan Accueil vi porta in un lungo viaggio nel tempo fino al XVII secolo,

Espanol :

La compañía de teatro « Les Recyclés » de Royan Accueil le lleva en un largo viaje en el tiempo hasta el siglo XVII,

L’événement Théâtre Les Recyclés Royan a été mis à jour le 2025-05-09 par Mairie de Royan