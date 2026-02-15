Théâtre Les Rideaux d’Échiré Les caprices de Cupidon à Échiré Échiré

Théâtre Les Rideaux d’Échiré Les caprices de Cupidon à Échiré

Rue Léo Desaivre Échiré Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-06

2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14

Amateurs de rires, préparez-vous à passer une soirée inoubliable !

Les Rideaux d’Échiré vous invitent à découvrir Les caprices de Cupidon , une comédie de Viviane Tardivel, mise en scène par Cathy Richard.

Où ? À La Baratte à Echiré près de Niort.

Quand ? 5, 6, 7, 12 et 13 mars à 20h30 14 mars à 14h30

Tarifs accessibles

5€ pour les jeunes (12/18 ans)

10€ pour les adultes

Réservations ouvertes dès le 1er février ! .

+33 6 42 03 09 35 rideauechire@gmail.com

