Théâtre Les Robins des Mers Salle de l’ancienne école Castelnaud-la-Chapelle

Théâtre Les Robins des Mers

Salle de l’ancienne école Bourg haut Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

L’Amicale Laïque de Castelnaud-la-Chapelle, accueille la Compagnie des Nyctalopes dans son spectacle Les Robins des Mers de et par Bénédicte Dupuis et Pierre Servantie. Rendez-vous dimanche 25 janvier à 17h dans la salle de l’Ancienne Ecole située dans le Bourg-Haut de Castelnaud.

En 1712, quelque part dans la mer des Caraïbes…

À la taverne de chez René, le roi du hareng fumé, Bonny et Sam, incroyables pirates, se préparent à un long voyage.

Par la magie du théâtre d’objets, ils nous embarquent dans leur épopée depuis l’époque florissante de la piraterie jusqu’à la période actuelle.

Les deux comédiens, autour d’une petite scène, nous font voyager dans un spectacle intimiste mêlant théâtre et chansons.

Places limitées. Renseignements et réservations au 06 70 49 70 44 .

Salle de l’ancienne école Bourg haut Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 49 70 44

English : Théâtre Les Robins des Mers

The Amicale Laïque de Castelnaud-la-Chapelle, welcomes the Compagnie des Nyctalopes in its show Les Robins des Mers. Rendezvous Sunday January 25 at 5pm in the Salle de l’Ancienne Ecole in Castelnaud’s Bourg-Haut.

Limited seating. Reservations: 06 70 49 70 44

