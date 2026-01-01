Théâtre Les Romanesques Salle des fêtes Luzy

Théâtre Les Romanesques

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29 22:00:00

2026-01-29

La Compagnie 800 litres de paille présente Les Romanesques, à partir d’une pièce classique d’Edmond Rostand Un mur qui sépare deux jardins et le public. Un garçon et une fille fans de Roméo et Juliette. Deux pères veufs aux plans douteux. Un kidnappeur professionnel qui sort de nulle part…

Jeudi 29 janvier 2026 à 20h à la salle des fêtes de Luzy, tout public, participation libre. Contact 03 86 30 02 34 mairie@luzy.fr .

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 02 34 mairie@luzy.fr

