Théâtre Les Rustres Salle la Pléiade La Destrousse

Samedi 25 octobre 2025 à partir de 20h. Salle la Pléiade 1 avenue des Tisserands La Destrousse Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Dans le cadre d’Octobre Rose, le Lions club Pays de la Sainte Baume présente une pièce de théâtre Les Rustres.

Cet évènement est organisé au profit de la recherche sur les cancers du sein.

Cette satire de la bourgeoisie commerçante de la Venise du XVIIIe siècle met en scène quatre riches marchands réactionnaires dont la méfiance à l’égard des femmes confine à l’absurde. Ils veulent les faire taire, elles vont leur répondre avec panache .

Pièce de théâtre d’après Carlo GOLDONI

Mise en scène Patrizia BROTTO .

Salle la Pléiade 1 avenue des Tisserands La Destrousse 13112 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

As part of Pink October, the Pays de la Sainte Baume Lions Club is presenting a play entitled Les Rustres.

The event benefits breast cancer research.

German :

Im Rahmen des Rosa Oktobers führt der Lions Club Pays de la Sainte Baume das Theaterstück Les Rustres auf.

Die Veranstaltung wird zugunsten der Brustkrebsforschung organisiert.

Italiano :

Nell’ambito dell’Ottobre Rosa, il Lions Club Pays de la Sainte Baume presenta lo spettacolo teatrale Les Rustres.

Questo evento è organizzato a favore della ricerca sul cancro al seno.

Espanol :

En el marco del Octubre Rosa, el Club de Leones de Pays de la Sainte Baume presenta una obra de teatro titulada Les Rustres.

Este acto se organiza en beneficio de la investigación sobre el cáncer de mama.

L’événement Théâtre Les Rustres La Destrousse a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile