Théâtre les saltimbanques Saint-Genis-de-Saintonge
Salle des fêtes Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-03-01
Troupe de théâtre amateur de Charente-Maritime qui existe depuis plus de 50 ans.
Les comédiens ont fait leur choix. Une fois de plus, la troupe a décidé de mettre en scène une comédie, Pochettes surprises de Jacky Goupil.
Salle des fêtes Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 38 45 14
English :
An amateur theater troupe from Charente-Maritime that has been in existence for over 50 years.
The actors have made their choice. Once again, the troupe has decided to stage a comedy, Pochettes surprises by Jacky Goupil.
