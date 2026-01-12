Théâtre les saltimbanques Saint-Simon-de-Bordes

Théâtre les saltimbanques

Salle des fêtes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Troupe de théâtre amateur de Charente-Maritime qui existe depuis plus de 50 ans.

Les comédiens ont fait leur choix. Une fois de plus, la troupe a décidé de mettre en scène une comédie, Pochettes surprises de Jacky Goupil.

Salle des fêtes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 38 45 14

English :

An amateur theater troupe from Charente-Maritime that has been in existence for over 50 years.

The actors have made their choice. Once again, the troupe has decided to stage a comedy, Pochettes surprises by Jacky Goupil.

