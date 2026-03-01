Théâtre Les Saveurs Mêlées Grande salle de la mairie Saint-Vidal

Théâtre Les Saveurs Mêlées

Grande salle de la mairie D112 Saint-Vidal Haute-Loire

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Venez découvrir le 28 mars à partir de 20h dans la grande salle de la mairie de Saint-Vidal, Les Saveurs mêlées, une adaptation théâtrale de Guy de Maupassant par la compagnie Monnaie de Singe.

Grande salle de la mairie D112 Saint-Vidal 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 68 34 bibliotheque.st.vidal@gmail.com

Come and discover Les Saveurs mêlées, a theatrical adaptation of Guy de Maupassant by the Monnaie de Singe company, on March 28 from 8pm in the main hall of Saint-Vidal town hall.

