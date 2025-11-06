Théâtre Les Sea Girls Place Jules Ferry Bressuire
Théâtre Les Sea Girls Place Jules Ferry Bressuire jeudi 6 novembre 2025.
Théâtre Les Sea Girls
Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
Pionnières d’un humour musical féminin depuis 20 ans, les drôles de dames du music-hall livrent un show explosif à leur image cash et glamour. Comédiennes, chanteuses, danseuses, elles savent tout faire ! Entre plumes, chansons originales, sketchs désopilants et chorégraphies endiablées, les talentueuses Sea Girls dévoilent l’envers de leur décor.
À partir de 12 ans. .
Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr
English : Théâtre Les Sea Girls
German : Théâtre Les Sea Girls
Italiano :
Espanol : Théâtre Les Sea Girls
L’événement Théâtre Les Sea Girls Bressuire a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Bocage Bressuirais