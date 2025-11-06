Théâtre Les Sea Girls Place Jules Ferry Bressuire

Théâtre Les Sea Girls Place Jules Ferry Bressuire jeudi 6 novembre 2025.

Théâtre Les Sea Girls

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : 2025-11-06

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Pionnières d’un humour musical féminin depuis 20 ans, les drôles de dames du music-hall livrent un show explosif à leur image cash et glamour. Comédiennes, chanteuses, danseuses, elles savent tout faire ! Entre plumes, chansons originales, sketchs désopilants et chorégraphies endiablées, les talentueuses Sea Girls dévoilent l’envers de leur décor.

À partir de 12 ans. .

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

