Début : 2025-06-05 15:00:00

fin : 2025-06-05

2025-06-05

Tout le monde connait le tableau, personne ne connaît l’histoire ! Nombreux sont ceux qui connaissent le chef d’oeuvre de Théodore Géricault Le radeau de la Méduse, mais combien sont-ils à être au fait de la succession d’évènements tragiques qui conduisirent à ce terrible naufrage ? Combien sont-ils à avoir pu éclairer la lanterne du peintre ? Pierre-Laurent Coste est l’un d’eux, et pour cause, puisqu’il en est un des survivants. Et il a beaucoup de révélations à faire…

TÉLÉRAMA Finesse de mise en scène et intensité de performance de Geoffrey Callènes.

LE PARISIEN Un tour de force, un voyage en mer, un naufrage (…) Devant ce tableau d’horreur si bien peint, si vibrant, on reste essoufflé. (…) une sacrée dose de talent.

Mise en scène Antoine Guiraud. .

