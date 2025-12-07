Théâtre Les Secrets de l’Atelier du Père Noël Théâtre Municipal Autun
Théâtre Les Secrets de l’Atelier du Père Noël
Théâtre Municipal Place du Champ de Mars Autun Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2025-12-07 16:30:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Ce Noël, voyagez au Pôle Nord ! Votre guide vous emmène découvrir les secrets de l’Atelier du Père Noël… Savez-vous comment sont fabriqués les cadeaux ? Comment s’entraînent les Lutins ? Partez à l’aventure au travers d’un spectacle participatif pour toute la famille, conçu par William Arribart, magicien international aux nombreuses récompenses ! .
Théâtre Municipal Place du Champ de Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dce@autun.com
