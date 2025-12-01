Théâtre Les Séparables Cernay

Théâtre Les Séparables

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 11:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Dorliss et Cie présentent Les Séparables, une pièce tendre et poétique dès 8 ans, sur l’amitié et l’imaginaire de deux enfants.

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr

English :

Dorliss et Cie present Les Séparables, a tender, poetic play for ages 8 and up, about the friendship and imagination of two children.

German :

Dorliss et Cie präsentieren Les Séparables, ein zartes und poetisches Stück ab 8 Jahren über die Freundschaft und die Vorstellungswelt zweier Kinder.

Italiano :

Dorliss et Cie presentano Les Séparables, uno spettacolo tenero e poetico per bambini dagli 8 anni in su, sull’amicizia e l’immaginazione di due bambini.

Espanol :

Dorliss et Cie presentan Les Séparables, una obra tierna y poética para niños a partir de 8 años, sobre la amistad y la imaginación de dos niños.

