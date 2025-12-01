Théâtre Les Séparables Cernay
Théâtre Les Séparables Cernay samedi 20 décembre 2025.
Théâtre Les Séparables
32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin
Samedi 2025-12-20 10:00:00
2025-12-20 11:00:00
2025-12-20
Dorliss et Cie présentent Les Séparables, une pièce tendre et poétique dès 8 ans, sur l’amitié et l’imaginaire de deux enfants.
32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr
English :
Dorliss et Cie present Les Séparables, a tender, poetic play for ages 8 and up, about the friendship and imagination of two children.
German :
Dorliss et Cie präsentieren Les Séparables, ein zartes und poetisches Stück ab 8 Jahren über die Freundschaft und die Vorstellungswelt zweier Kinder.
Italiano :
Dorliss et Cie presentano Les Séparables, uno spettacolo tenero e poetico per bambini dagli 8 anni in su, sull’amicizia e l’immaginazione di due bambini.
Espanol :
Dorliss et Cie presentan Les Séparables, una obra tierna y poética para niños a partir de 8 años, sobre la amistad y la imaginación de dos niños.
