Théâtre  »Les soeurs bienaimé »

Salle des Fêtes Bonnat Creuse

Théâtre  »Les sœurs bienaimé » une pièce de Brigitte BUC
Samedi 11 octobre
20h30
Salle des Fêtes
8€ l’entrée

–> Compagnie d’un soir   .

Salle des Fêtes Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine   compagniedunsoirajain@gmail.com

