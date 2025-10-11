Théâtre »Les soeurs bienaimé » Bonnat

Salle des Fêtes Bonnat Creuse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Théâtre »Les sœurs bienaimé » une pièce de Brigitte BUC

Samedi 11 octobre

20h30

Salle des Fêtes

8€ l’entrée

–> Compagnie d’un soir .

Salle des Fêtes Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine compagniedunsoirajain@gmail.com

