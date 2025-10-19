Théâtre « Les soeurs Bienaimé » Chambon-sur-Voueize
Théâtre « Les soeurs Bienaimé »
Chambon-sur-Voueize Creuse
La troupe de théâtre COMPAGNIE D’UN SOIR vous présente LES SOEURS BIENAIME , une pièce de Brigitte Buc, à Chambon-sur-voueize à 15h 8€ l’entrée .
Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine compagniedunsoirajain@gmail.com
