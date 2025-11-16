Théâtre Les Soeurs Bienaimé

Salle du 1000 Club Mourioux-Vieilleville Creuse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Par la Compagnie d’un Soir d’Ajain.

Une pièce de Brigitte BUC.

Elles ont grandi ensemble se sont aimées et se sont éloignées. C’est ce que l’on appelle la vie.

Vingt ans plus tard, elles se retrouvent face à face. Les retrouvailles sont tumultueuses mais également rocambolesques et drôle, sous le regard effaré de leur ami de toujours, Rémi. On a beau être soeurs, avoir partagé la même enfance, les mêmes parents, on n’a pas forcément les mêmes souvenirs.

Une pièce qui parlera à toutes les fratries, à toutes les familles, à tous.

Avec Christine THIEBOT, Christian MENUT et Isabelle MARTINET.

Réservation possible compagniedunsoirajain@gmail.com.

Tarif 8 €uros .

Salle du 1000 Club Mourioux-Vieilleville 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 90 09 compagniedunsoirajain@gmail.com

English : Théâtre Les Soeurs Bienaimé

German : Théâtre Les Soeurs Bienaimé

Italiano :

Espanol : Théâtre Les Soeurs Bienaimé

L’événement Théâtre Les Soeurs Bienaimé Mourioux-Vieilleville a été mis à jour le 2025-09-30 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse