Théâtre « Les soeurs Bienaimé »

La troupe de théâtre COMPAGNIE D’UN SOIR vous présente LES SOEURS BIENAIME , une pièce de Brigitte Buc, à la salle des fêtes de Pionnat à 20h30 8€ l’entrée .
Pionnat 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine compagniedunsoirajain@gmail.com
