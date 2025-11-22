Théâtre « Les soeurs Bienaimé » Pionnat

2025-11-22

La troupe de théâtre COMPAGNIE D’UN SOIR vous présente LES SOEURS BIENAIME , une pièce de Brigitte Buc, à la salle des fêtes de Pionnat à 20h30 8€ l’entrée .

Pionnat 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine compagniedunsoirajain@gmail.com

