Théâtre « Les sœurs Bienaimé » Saint-Léger-le-Guérétois
Saint-Léger-le-Guérétois Creuse
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Les sœurs Bienaimé, elles ont grandi ensemble, se sont aimées et se sont éloignées.
C’est ce que l’on appelle la vie.
Vingt ans plus tard, elles se retrouvent face à face.
Les retrouvailles sont tumultueuses mais également rocambolesques et drôles, sous le regard effaré de leur ami de toujours, Rémi.
On a beau être sœurs, avoir partagé la même enfance, les mêmes parents, on n’a pas forcément les mêmes souvenirs.
Une pièce qui parlera à toutes les fratries, à toutes les familles, à tous ; avec Christian Menut, Isabelle Martinet et Christine Thiébot. .
Saint-Léger-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine compagniedunsoirajain@gmail.com
