Théâtre « Les sœurs Bienaimé »

Saint-Léger-le-Guérétois Creuse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Les sœurs Bienaimé, elles ont grandi ensemble, se sont aimées et se sont éloignées.

C’est ce que l’on appelle la vie.

Vingt ans plus tard, elles se retrouvent face à face.

Les retrouvailles sont tumultueuses mais également rocambolesques et drôles, sous le regard effaré de leur ami de toujours, Rémi.

On a beau être sœurs, avoir partagé la même enfance, les mêmes parents, on n’a pas forcément les mêmes souvenirs.

Une pièce qui parlera à toutes les fratries, à toutes les familles, à tous ; avec Christian Menut, Isabelle Martinet et Christine Thiébot. .

Saint-Léger-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine compagniedunsoirajain@gmail.com

